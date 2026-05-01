23:04 01.05.2026 (обновлено: 23:05 01.05.2026)
Галактионов рассказал, обсуждал ли с Батраковым возможный переход в "ПСЖ"

Тренер "Локомотива" Галактионов: не обсуждал с Батраковым "ПСЖ" и не собираюсь

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Михаил Галактионов заявил, что не обсуждал с полузащитником команды Алексеем Батраковым возможный переход во французский "Пари Сен-Жермен".
  • По данным СМИ, Батраков может перейти в "ПСЖ" летом 2026 года. Ему 20 лет, и он является воспитанником "Локомотива". Батраков сыграл за команду в 78 матчах и забил 33 мяча.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Михаил Галактионов заявил, что не обсуждал с полузащитником команды Алексеем Батраковым возможный переход во французский "Пари Сен-Жермен" и не собирается этого делать.
Ранее "Чемпионат" сообщил, что Батраков может перейти в "ПСЖ" летом 2026 года. Футболисту 20 лет. Он является воспитанником "Локомотива". Всего за команду Батраков сыграл в 78 матчах в различных турнирах и забил 33 мяча.
«
"Нет и не собираюсь", - ответил Галактионов на вопрос, обсуждал ли он с игроком возможный переход в "ПСЖ".
ФутболСпортМихаил ГалактионовАлексей БатраковЛокомотив (Москва)Пари Сен-Жермен (ПСЖ)
 
