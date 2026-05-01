Галактионов рассказал, обсуждал ли с Батраковым возможный переход в "ПСЖ"

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Михаил Галактионов заявил, что не обсуждал с полузащитником команды Алексеем Батраковым возможный переход во французский "Пари Сен-Жермен" и не собирается этого делать.
Ранее "Чемпионат" сообщил, что Батраков может перейти в "ПСЖ" летом 2026 года. Футболисту 20 лет. Он является воспитанником "Локомотива". Всего за команду Батраков сыграл в 78 матчах в различных турнирах и забил 33 мяча.
"Нет и не собираюсь", - ответил Галактионов на вопрос, обсуждал ли он с игроком возможный переход в "ПСЖ".