Фуркад презентовал медаль дисквалифицированного российского биатлониста - РИА Новости Спорт, 01.05.2026
13:48 01.05.2026 (обновлено: 13:50 01.05.2026)
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Французский биатлонист Мартен Фуркад презентовал шестую золотую медаль Олимпийских игр, которую он получил после перераспределения наград из-за дисквалификации россиянина Евгения Устюгова за нарушение антидопинговых правил.
Фуркад пополнил свою коллекцию наград, размещенную в штаб-квартире компании Rossignol, на мероприятии, прошедшем 27 апреля.
"Немного странно подниматься на олимпийский пьедестал, не участвуя в гонке. Но, наверное, так должно было случиться, чтобы я мог поделиться своей радостью со своими детьми, которых в 2010-м еще не было на свете. Я испытываю только положительные эмоции. У меня была возможность получить эту золотую медаль еще в Ванкувере, но я вновь испытал эти эмоции в 2026-м", - приводит слова Фуркада Le Dauphine Libere.
В 2020 году Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о дисквалификации завершившего к тому моменту карьеру Устюгова, а спустя четыре года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал решение правомерным. В 2025 году Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию россиянина, после чего Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил перераспределение медалей на Играх-2014 после аннулирования результатов Устюгова. Финишировавший вторым в масс-старте Фуркад получил золотую медаль и стал шестикратным олимпийским чемпионом.
