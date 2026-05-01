Франция мешает достижению мира России с Украины, заявил посол

ПАРИЖ, 1 мая – РИА Новости. Франция – одна из главных сил в ЕС, мешающих достижению долгосрочного мира между Россией и Украиной, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков.
"Франция в рамках Евросоюза является одним из главных моторов деятельности, направленной на недопущение долгосрочного мира между Россией и Украиной", - сказал дипломат.
По его словам, Парижем "предпринимаются шаги по срыву всевозможных договоренностей".