Посольству России в Париже заблокировали карты для оплаты топлива - РИА Новости, 01.05.2026
04:06 01.05.2026 (обновлено: 04:07 01.05.2026)
Посольству России в Париже заблокировали карты для оплаты топлива

Мешков: посольству России в Париже заблокировали карты для оплаты топлива

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и Княжестве Монако Алексей Мешков
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и Княжестве Монако Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и Княжестве Монако Алексей Мешков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольству России в Париже заблокировали банковские карты для оплаты топлива.
  • Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что блокировка карт является нарушением Венской конвенции.
  • Проблемы с оплатой возникли как при попытке использовать бельгийский банк, так и французский.
ПАРИЖ, 1 мая – РИА Новости. Посольству РФ в Париже заблокировали банковские карты для оплаты топлива, это нарушающий Венскую конвенцию прецедент, заявил в интервью РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"Что касается проблем со счетами, эта история практически перманентна… Например, сейчас с подачи, правда, не французского, а бельгийского банка, нам – посольству – заблокировали карточки на оплату бензина, что является нарушением и Венской конвенции, и тех же санкционных норм, которые принимает Евросоюз", - сообщил посол.
Мешков отметил, что это "существенный удар" с учетом крайне высоких цен на топливо в Европе сегодня. При этом при попытке провести оплату через французский банк, посольство также столкнулось с блокировкой платежа, указал посол.
"Это прецедент буквально этой недели, потому что до этого, даже начиная с 2022 года, никогда проблем с этой точки зрения не было. Еще раз подчеркну, что это в том числе нарушение даже тех исключений, которые Евросоюз делает из санкционных списков", - отметил дипломат.
