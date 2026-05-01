Посольству России в Париже заблокировали карты для оплаты топлива

ПАРИЖ, 1 мая – РИА Новости. Посольству РФ в Париже заблокировали банковские карты для оплаты топлива, это нарушающий Венскую конвенцию прецедент, заявил в интервью РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"Что касается проблем со счетами, эта история практически перманентна… Например, сейчас с подачи, правда, не французского, а бельгийского банка, нам – посольству – заблокировали карточки на оплату бензина, что является нарушением и Венской конвенции, и тех же санкционных норм, которые принимает Евросоюз", - сообщил посол.
"Это прецедент буквально этой недели, потому что до этого, даже начиная с 2022 года, никогда проблем с этой точки зрения не было. Еще раз подчеркну, что это в том числе нарушение даже тех исключений, которые Евросоюз делает из санкционных списков", - отметил дипломат.