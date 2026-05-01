02:47 01.05.2026
Посол призвал россиян взвесить все риски при въезде во Францию

© РИА Новости / Александр Натрускин
Посол Алексей Мешков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Париже Алексей Мешков призвал россиян взвесить все риски при въезде во Францию.
  • Мешков предупредил, что на французской границе у россиян могут возникнуть проблемы на паспортном контроле и таможне.
ПАРИЖ, 1 мая – РИА Новости. Каждый россиянин при въезде во Францию должен взвесить все риски, в том числе угрозу от Европола, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков.
"Каждый российский гражданин, который выезжает в недружественную страну, а Франция такой для нас, к сожалению, является, должен взвешивать все риски: не могут ли по линии Европола и по каким-то другим линиям предъявляться к нему претензии. Поэтому надо быть в этом плане аккуратными", - предостерег дипломат.
Ранее Мешков сообщил, что ситуация на французской границе для въезжающих россиян может быть непредсказуемой, включая проблемы на паспортном контроле и таможне.
