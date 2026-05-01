Посол призвал россиян взвесить все риски при въезде во Францию

ПАРИЖ, 1 мая – РИА Новости. Каждый россиянин при въезде во Францию должен взвесить все риски, в том числе угрозу от Европола, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков.
"Каждый российский гражданин, который выезжает в недружественную страну, а Франция такой для нас, к сожалению, является, должен взвешивать все риски: не могут ли по линии Европола и по каким-то другим линиям предъявляться к нему претензии. Поэтому надо быть в этом плане аккуратными", - предостерег дипломат.
Ранее Мешков сообщил, что ситуация на французской границе для въезжающих россиян может быть непредсказуемой, включая проблемы на паспортном контроле и таможне.