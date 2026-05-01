Во Франции откроют памятник женскому партизанскому отряду "Родина"

ПАРИЖ, 1 мая – РИА Новости. Памятник женскому партизанскому отряду "Родина" во Франции должен быть открыт в сентябре, заявил в интервью РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.

"Что касается памятника женскому отряду "Родина", то у нас настроения достаточно оптимистичные... Планируем его открытие на вторую половину сентября", - сообщил дипломат.

По его словам, работы по установке памятника были отложены из-за муниципальных выборов.

"Была сделана пауза, но мэр города Тиль, который активно всегда нам помогал, переизбрался. Они должны определиться по финансированию. Памятник наш, а постамент французский. В ближайшие дни они должны определиться по финансированию постамента и по окончательной дате установки памятника", - сказал посол.

Мешков сообщил, что во Францию приедут российские специалисты, которые будут контролировать ход установки памятника.

"И наши, и белорусские коллеги - работаем тут рука об руку, так как этот памятник - совместный", - сказал дипломат, напомнив, что в отряде были и русские, и белорусские девушки, и памятник делали совместно русский и белорусские скульпторы.