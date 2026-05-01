Во Франции откроют памятник женскому партизанскому отряду "Родина"
07:56 01.05.2026
Во Франции откроют памятник женскому партизанскому отряду "Родина"

Во Франции в сентябре откроют памятник женскому партизанскому отряду "Родина"

Париж. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Франции планируется открытие памятника женскому партизанскому отряду «Родина» в сентябре.
  • Работы по установке памятника были отложены из-за муниципальных выборов, но теперь должны возобновиться.
  • В отряде «Родина» были русские и белорусские девушки, и памятник создавался совместными усилиями российских и белорусских скульпторов.
ПАРИЖ, 1 мая – РИА Новости. Памятник женскому партизанскому отряду "Родина" во Франции должен быть открыт в сентябре, заявил в интервью РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"Что касается памятника женскому отряду "Родина", то у нас настроения достаточно оптимистичные... Планируем его открытие на вторую половину сентября", - сообщил дипломат.
По его словам, работы по установке памятника были отложены из-за муниципальных выборов.
"Была сделана пауза, но мэр города Тиль, который активно всегда нам помогал, переизбрался. Они должны определиться по финансированию. Памятник наш, а постамент французский. В ближайшие дни они должны определиться по финансированию постамента и по окончательной дате установки памятника", - сказал посол.
Мешков сообщил, что во Францию приедут российские специалисты, которые будут контролировать ход установки памятника.
"И наши, и белорусские коллеги - работаем тут рука об руку, так как этот памятник - совместный", - сказал дипломат, напомнив, что в отряде были и русские, и белорусские девушки, и памятник делали совместно русский и белорусские скульпторы.
Восьмого мая 1944 года заключенные концлагеря "Эрувиль", расположенного возле французского города Тиль, совершили массовый побег. В результате на свободе оказались 63 заключенных, среди которых были 37 женщин, которые затем организовали партизанский отряд "Родина". Он действовал на территории Франции до полного изгнания немцев.
