Фицо рассказал, как в Брюсселе его расспрашивают о встречах с Путиным
08:51 01.05.2026 (обновлено: 14:56 01.05.2026)
Фицо рассказал, как в Брюсселе его расспрашивают о встречах с Путиным

Фицо рассказал, что в туалетах в Брюсселе его расспрашивают о встречах с Путиным

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Словакии Роберт Фицо
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что европейские политики критикуют его за встречи с Владимиром Путиным.
  • При этом после переговоров с российским президентом в Брюсселе интересуются их итогами.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что критикующие его за встречи с Владимиром Путиным европейские политики всегда интересуются их итогами.
"Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня, а когда я возвращаюсь, то все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал", — заявил он на мероприятии со студентами в Ружомбероке.

В апреле Польша и Прибалтийские страны не разрешили перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве. На этой неделе источник РИА Новости в польских дипломатических кругах сообщил, что Фицо, скорее всего, поедет в российскую столицу на автомобиле.
По словам премьер-министра, в ходе визита он планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в знак уважения к погибшим за освобождение Словакии от фашизма советским воинам, а в параде принимать участие не будет.
