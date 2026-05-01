Фицо рассказал, как в Брюсселе его расспрашивают о встречах с Путиным

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что критикующие его за встречи с Владимиром Путиным европейские политики всегда интересуются их итогами.
"Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня, а когда я возвращаюсь, то все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал", — заявил он на мероприятии со студентами в Ружомбероке.
В апреле Польша и Прибалтийские страны не разрешили перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве. На этой неделе источник РИА Новости в польских дипломатических кругах сообщил, что Фицо, скорее всего, поедет в российскую столицу на автомобиле.
По словам премьер-министра, в ходе визита он планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в знак уважения к погибшим за освобождение Словакии от фашизма советским воинам, а в параде принимать участие не будет.
