Сборной Афганистана разрешили выступать на международных турнирах - РИА Новости Спорт, 01.05.2026
17:05 01.05.2026 (обновлено: 17:08 01.05.2026)
Сборной Афганистана разрешили выступать на международных турнирах

ФИФА разрешила афганским футболисткам, живущим за рубежом, выступать на турнирах

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила афганским футболисткам, проживающим за рубежом, представлять свою страну на международных соревнованиях, так как в Афганистане женский спорт запрещен с 2021 года, когда к власти пришли талибы, сообщает в пятницу новостной портал телеканала Amu TV.
"Руководящий орган мирового футбола одобрил эпохальное изменение правил, позволяющее женщинам-футболистам из Афганистана представлять свою страну в официальных международных матчах. Это расценивается как беспрецедентный шаг в истории мирового спорта", - говорится в сообщении.
Решение ФИФА позволяет женщинам-игрокам из Афганистана, включая членов вновь созданной команды Afghan Women United, участвовать в международных состязаниях под эгидой организации на фоне неспособности афганской национальной футбольной федерации выставить женскую команду из-за запрета на женский спорт.
Согласно новым правилам ФИФА, федерация теперь имеет право в координации с Азиатской конфедерацией футбола создавать и утверждать национальную или представительскую команду в исключительных случаях, когда ассоциация-член в силу разных причин не может этого сделать сама.
Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал это "мощным и беспрецедентным шагом", заявив, что он отражает приверженность организации обеспечению того, чтобы игроки не были исключены из международного футбола по независящим от них обстоятельствам.
"Позволяя афганским женщинам соревноваться за свою страну в официальных матчах, мы превращаем принципы в действия", - приводит его слова портал.
По данным Amu TV, совет ФИФА заявил, что исполненная им мера является частью более широкой стратегии поддержки афганского женского футбола, включая создание команды Afghan Women United для предоставления игровых возможностей афганским футболисткам, живущим за пределами страны.
Бывшая капитан сборной Афганистана по женскому футболу Халида Попал заявила, что приветствует этот шаг ФИФА.
"Произошедшее демонстрирует реальную и использованную возможность для спорта руководствоваться реальными ценностями", - приводит портал слова спортсменки.
Попал считает, что создан глобальный прецедент, демонстрирующий, что руководящие органы ФИФА могут адаптировать правила для решения проблем прав человека в чрезвычайных ситуациях.
