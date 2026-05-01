Фетисов заявил, что Кучеров больше Макдэвида заслужил "Тед Линдсей Эворд"

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров обладает хорошими шансами стать лауреатом приза "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии профсоюза игроков.

"Никита Кучеров вполне может быть признан лучшим хоккеистом регулярного чемпионата НХЛ (по версии профсоюза). Он набрал меньше очков, чем Макдэвид, но Никита ведь и меньше матчей сыграл, чем его конкурент. Это игроки примерно одного склада, но мне Кучеров нравится больше", - сказал Фетисов

Кучерову 32 года, по итогам регулярного чемпионата он занял вторые места по количеству набранных очков (130) и голевых передач (86), уступив в обоих случаях Макдэвиду. Россиянин является двукратным обладателем "Тед Линдсей Эворд" (2018/19 и 2024/25).

29-летний Макдэвид является четырехкратным обладателем приза. В прошедшем регулярном чемпионате он стал лучшим бомбардиром (138 очков) и ассистентом (90).