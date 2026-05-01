Рейтинг@Mail.ru
Фетисов заявил, что Кучеров больше Макдэвида заслужил "Тед Линдсей Эворд" - РИА Новости Спорт, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
10:56 01.05.2026 (обновлено: 11:42 01.05.2026)
Фетисов заявил, что Кучеров больше Макдэвида заслужил "Тед Линдсей Эворд"

Фетисов: Кучеров может стать лауреатом «Тед Линдсей Эворд»

© Фото : Сайт НХЛНикита Кучеров
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© Фото : Сайт НХЛ
Никита Кучеров. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Фетисов заявил, что у Никиты Кучерова хорошие шансы стать лауреатом приза «Тед Линдсей Эворд».
  • В тройку претендентов на награду вошли Кучеров, а также канадцы Коннор Макдэвид и Маклин Селебрини.
  • Кучеров занял вторые места по количеству набранных очков (130) и голевых передач (86) в регулярном чемпионате НХЛ, уступив в обоих случаях Макдэвиду.
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров обладает хорошими шансами стать лауреатом приза "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии профсоюза игроков.
Ранее НХЛ объявила номинантов на награду. В тройку претендентов вошли Кучеров, а также канадцы Коннор Макдэвид ("Эдмонтон Ойлерз") и Маклин Селебрини ("Сан-Хосе Шаркс").
"Никита Кучеров вполне может быть признан лучшим хоккеистом регулярного чемпионата НХЛ (по версии профсоюза). Он набрал меньше очков, чем Макдэвид, но Никита ведь и меньше матчей сыграл, чем его конкурент. Это игроки примерно одного склада, но мне Кучеров нравится больше", - сказал Фетисов.
Кучерову 32 года, по итогам регулярного чемпионата он занял вторые места по количеству набранных очков (130) и голевых передач (86), уступив в обоих случаях Макдэвиду. Россиянин является двукратным обладателем "Тед Линдсей Эворд" (2018/19 и 2024/25).
29-летний Макдэвид является четырехкратным обладателем приза. В прошедшем регулярном чемпионате он стал лучшим бомбардиром (138 очков) и ассистентом (90).
19-летний Селебрини стал четвертым бомбардиром "регулярки", он набрал 115 (45+70) очков и установил клубный рекорд "Сан-Хосе".
ХоккейСпортРоссияВячеслав ФетисовГосдума РФ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Металлург Мг
    4
    1
  • Теннис
    Завершен
    Л. ЗигемундВ. Звонарева
    М. АндрееваД. Шнайдер
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Спартак Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Мальорка
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Лечче
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала