В ЕС предварительно вступила в силу сделка с Меркосур

12:25 01.05.2026 (обновлено: 15:10 01.05.2026)
В ЕС, несмотря на протесты, предварительно вступила в силу сделка с Меркосур

Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЕС предварительно вступило в силу торговое соглашение со странами Южной Америки (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай).
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен единолично приняла решение ввести соглашение в действие в предварительном порядке, несмотря на протесты фермеров и проверку, инсценированную Европейским парламентом.
  • В ЕС опасаются, что беспошлинный импорт сельхозпродукции из стран Меркосур может обвалить агросектор ЕС и разорить фермеров.
БРЮССЕЛЬ, 1 мая - РИА Новости. В пятницу в ЕС, несмотря на протесты фермеров и проверку, инсценированную Европейским парламентом, предварительно вступило в силу торговое соглашение со странами Южной Америки (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай).
Это соглашение было достигнуто в декабре 2024 года при активном лоббировании нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Его одобрили страны ЕС в 2025 году, однако, на фоне массовых протестов европейских фермеров и недовольства ряда европейских стран, Европарламент отправил документ в суд Евросоюза для юридической проверки.
Несмотря на это, глава Еврокомиссии единолично приняла решение ввести соглашение в действие в так называемом предварительном порядке в ожидании вердикта суда Евросоюза.
Как заверяет фон дер Ляйен, сделка, которая затронет рынок с 750 миллионами потребителей в Европе и Южной Америке, должна стать очень выгодной для ЕС.
Однако в ЕС опасаются, что бесконтрольные поставки на европейский континент беспошлинной и выращенной с нарушениями правил и стандартов ЕС говядины и курятины, а также сельхозпродукции из стран Меркосур обвалит агросектор ЕС и разорит занятых в нем фермеров.
Рассмотрение запроса Европарламента в суде ЕС может занять до года.
