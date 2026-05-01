В ЕС предварительно вступила в силу сделка с Меркосур

Краткий пересказ от РИА ИИ В ЕС предварительно вступило в силу торговое соглашение со странами Южной Америки (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен единолично приняла решение ввести соглашение в действие в предварительном порядке, несмотря на протесты фермеров и проверку, инсценированную Европейским парламентом.

В ЕС опасаются, что беспошлинный импорт сельхозпродукции из стран Меркосур может обвалить агросектор ЕС и разорить фермеров.

БРЮССЕЛЬ, 1 мая - РИА Новости. В пятницу в ЕС, несмотря на протесты фермеров и проверку, инсценированную Европейским парламентом, предварительно вступило в силу торговое соглашение со странами Южной Америки (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай).

Несмотря на это, глава Еврокомиссии единолично приняла решение ввести соглашение в действие в так называемом предварительном порядке в ожидании вердикта суда Евросоюза.

Как заверяет фон дер Ляйен, сделка, которая затронет рынок с 750 миллионами потребителей в Европе Южной Америке , должна стать очень выгодной для ЕС.

Однако в ЕС опасаются, что бесконтрольные поставки на европейский континент беспошлинной и выращенной с нарушениями правил и стандартов ЕС говядины и курятины, а также сельхозпродукции из стран Меркосур обвалит агросектор ЕС и разорит занятых в нем фермеров.