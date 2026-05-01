Момент попытки нападения на губернатора Свердловской области Дениса Паслера

В Екатеринбурге задержали мужчину, пытавшегося напасть на губернатора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая — РИА Новости. В Екатеринбурге неизвестный мужчина пытался напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера, его задержали, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики региона.

По данным местных СМИ, инцидент произошел на первомайском митинге. Прохожий бегом пытался приблизиться к губернатору. Его скрутила охрана.

"Мужчина передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств", — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что никто не пострадал.