В Екатеринбурге задержали мужчину, пытавшегося напасть на губернатора - РИА Новости, 01.05.2026
09:50 01.05.2026 (обновлено: 14:01 01.05.2026)
© Кадр видео из соцсетей — Момент попытки нападения на губернатора Свердловской области Дениса Паслера
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге задержали мужчину, пытавшегося напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера.
  • Инцидент произошел на первомайском митинге, никто не пострадал.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая — РИА Новости. В Екатеринбурге неизвестный мужчина пытался напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера, его задержали, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики региона.
По данным местных СМИ, инцидент произошел на первомайском митинге. Прохожий бегом пытался приблизиться к губернатору. Его скрутила охрана.
"Мужчина передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств", — сказал собеседник агентства.
Уточняется, что никто не пострадал.
Как рассказал РИА Новости екатеринбургский журналист, ставший очевидцем произошедшего, нападавший вел себя агрессивно и долго сопротивлялся при задержании.
