14:04 01.05.2026
Ефимов: ТПМК "Ольга" прошел две трети нового участка Троицкой ветки метро

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Тоннелепроходческий механизированный комплекс "Ольга" проложил примерно километр левого перегонного тоннеля между станциями "Новомосковская" и строящейся "Сосенки" Троицкой линии метрополитена, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Протяженность тоннеля между станциями "Новомосковская" и "Сосенки" Троицкой линии метро составляет 1,6 километра. Тоннелепроходческий комплекс "Ольга" начал работу в октябре прошлого года и преодолел уже две трети пути – около 950 метров", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
Щиту до завершения проходки осталось преодолеть порядка 690 метров, отметил заммэра. По его словам, "Ольга" уже справилась с рядом сложных участков, пройдя под руслом реки Сосенки и у двух стройплощадок, где по технологии "стена в грунте" возводят притоннельные сооружения.
Как уточнили в "Мосинжпроекте", после того как комплекс финиширует в демонтажную камеру в котловане будущей станции "Сосенки" на пересечении Калужского шоссе и Проектируемого проезда №7032, его разберут и переместят на новую площадку.
Строительство Троицкой линии метрополитена ведется в два этапа: в рамках первого появились 11 станций, о старте второго – от станции "Новомосковская" до "Троицка" – мэр столицы Сергей Собянин объявил в октябре прошлого года, напомнили в пресс-службе градкомплекса. Там добавили, что в составе нового участка длиной 16,9 километра к 2029 году будут сданы шесть станций – "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк".
Всего Троицкая ветка метро будет состоять из 17 станций и иметь протяженность свыше 43 километров, что сделает ее самым длинным радиусом столичной подземки за МКАД, подчеркнули в градостроительном комплексе города.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке правого тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров мечты" строящейся Бирюлевской линии метро, завершить работы в планах в начале 2027 года.
Ефимов: новая трамвайная линия появится в районе Ивановское
30 апреля, 14:05
 
