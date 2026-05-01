Ефимов: ТПМК "Ольга" прошел две трети нового участка Троицкой ветки метро

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Тоннелепроходческий механизированный комплекс "Ольга" проложил примерно километр левого перегонного тоннеля между станциями "Новомосковская" и строящейся "Сосенки" Троицкой линии метрополитена, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Протяженность тоннеля между станциями "Новомосковская" и "Сосенки" Троицкой линии метро составляет 1,6 километра. Тоннелепроходческий комплекс "Ольга" начал работу в октябре прошлого года и преодолел уже две трети пути – около 950 метров", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.

Щиту до завершения проходки осталось преодолеть порядка 690 метров, отметил заммэра. По его словам, "Ольга" уже справилась с рядом сложных участков, пройдя под руслом реки Сосенки и у двух стройплощадок, где по технологии "стена в грунте" возводят притоннельные сооружения.

Как уточнили в "Мосинжпроекте", после того как комплекс финиширует в демонтажную камеру в котловане будущей станции "Сосенки" на пересечении Калужского шоссе и Проектируемого проезда №7032, его разберут и переместят на новую площадку.

Строительство Троицкой линии метрополитена ведется в два этапа: в рамках первого появились 11 станций, о старте второго – от станции "Новомосковская" до "Троицка" – мэр столицы Сергей Собянин объявил в октябре прошлого года, напомнили в пресс-службе градкомплекса. Там добавили, что в составе нового участка длиной 16,9 километра к 2029 году будут сданы шесть станций – "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк".

Всего Троицкая ветка метро будет состоять из 17 станций и иметь протяженность свыше 43 километров, что сделает ее самым длинным радиусом столичной подземки за МКАД, подчеркнули в градостроительном комплексе города.