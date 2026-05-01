Дмитриев поздравил Berliner Zeitung, посвятившую материал пленкам Миндича

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев приветствовал немецкую газету Berliner Zeitung, посвятившую материал так называемым "пленкам Миндича", связанным с коррупцией на Украине.
В конце апреля в распоряжении издания "Украинская правда" появилась часть пленок, на которых, как предполагается, фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим должность главы минобороны Украины, а ныне секретарем Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны. Как утверждается, на части расшифровок некоторых разговоров, которые находятся в деле о коррупции, фигурирует более десяти человек.