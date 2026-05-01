04:11 01.05.2026 (обновлено: 05:57 01.05.2026)
Дмитриев поздравил Berliner Zeitung, посвятившую материал пленкам Миндича

Дмитриев: Berliner Zeitung не замалчивает расследование дела о коррупции

© РИА Новости / Евгений Биятов
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев приветствовал немецкую газету Berliner Zeitung, посвятившую материал так называемым "пленкам Миндича", связанным с коррупцией на Украине.
"Поздравляем Berliner Zeitung с тем, что они не замалчивают расследования коррупции в Украине. Расследование дела о пленках Миндича является официальным, однако молчание традиционных СМИ красноречиво говорит о предвзятости и отсутствии стремления к истине", - написал Дмитриев в соцсети Х.
В конце апреля в распоряжении издания "Украинская правда" появилась часть пленок, на которых, как предполагается, фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим должность главы минобороны Украины, а ныне секретарем Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны. Как утверждается, на части расшифровок некоторых разговоров, которые находятся в деле о коррупции, фигурирует более десяти человек.
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Жена Зеленского может фигурировать на секретных записях, сообщила Мендель
Вчера, 02:17
 
