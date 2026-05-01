При атаке БПЛА на границе Херсонской и Запорожской областей пострадали дети

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Трое детей ранены после атаки дрона ВСУ на границе Херсонской и Запорожской областей в пятницу, один из них в крайне тяжелом состоянии, также пострадала женщина, сообщил заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.