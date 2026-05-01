При атаке БПЛА на границе Херсонской и Запорожской областей пострадали дети

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке дрона ВСУ на границе Херсонской и Запорожской областей пострадали трое детей и женщина.
- Состояние одного из пострадавших подростков остается крайне тяжелым, рассматривается возможность его экстренной эвакуации.
- Пострадавшая беременная женщина находится в тяжелом психоэмоциональном состоянии.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Трое детей ранены после атаки дрона ВСУ на границе Херсонской и Запорожской областей в пятницу, один из них в крайне тяжелом состоянии, также пострадала женщина, сообщил заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.
"К сожалению, состояние одного из пострадавших, 15-летнего подростка, остается крайне тяжелым. По инициативе министра здравоохранения Елены Борчаниновой, была установлена связь с министерством здравоохранения Российской Федерации для организации экстренной эвакуации ребенка... Двое младших детей, получивших ранения меньшей степени тяжести, также были ранее доставлены в Симферополь", - написал он в канале на платформе "Макс".
Черевко также отметил, что особое беспокойство вызывает состояние матери, которая беременна (срок 24 недели). Уточняется, что она находится в тяжелом психоэмоциональном состоянии.
