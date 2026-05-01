Японский депутат планирует встретиться в России с Галузиным и Руденко

ТОКИО, 1 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил в беседе с РИА Новости, что в ходе планируемого визита в Москву рассчитывает на встречи с заместителями министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным и Андреем Руденко.
"Сейчас в России Первомай, пока детальной программы нет. Она будет по прибытии в Москву. Но я встречусь, как обычно, с замминистра Галузиным и с замминистра Руденко", - сказал Судзуки РИА Новости.
