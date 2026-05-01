Японский депутат планирует встретиться в России с Галузиным и Руденко - РИА Новости, 01.05.2026
11:22 01.05.2026
© РИА Новости / Ксения Нака. Японский политик Мунэо Судзуки
Японский политик Мунэо Судзуки. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Японский депутат Мунэо Судзуки планирует визит в Москву 3–5 мая.
  • В ходе визита депутат рассчитывает на встречи с заместителями министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным и Андреем Руденко.
ТОКИО, 1 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил в беседе с РИА Новости, что в ходе планируемого визита в Москву рассчитывает на встречи с заместителями министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным и Андреем Руденко.
"Сейчас в России Первомай, пока детальной программы нет. Она будет по прибытии в Москву. Но я встречусь, как обычно, с замминистра Галузиным и с замминистра Руденко", - сказал Судзуки РИА Новости.
Судзуки Мунэо, влиятельный политик Японии с более чем 40-летним стажем, едет с визитом в РФ 3-5 мая. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
"Лучший выход". В Японии сделали внезапное заявление о России
28 апреля, 16:18
 
