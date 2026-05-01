В Париже началась многотысячная первомайская демонстрация.

ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Тысячи человек в пятницу участвуют в Париже в первомайской демонстрации по призыву профсоюзов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Традиционная первомайская демонстрация началась на площади Республики в Париже после 14.00 по местному времени (15.00 мск) в пятницу.

Колонна, которую с начала и с конца сдерживают отряды полицейских, пройдет до площади Нации.

В демонстрации принимают участие различные профсоюзы, в том числе ведущий профсоюз страны "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), а также молодежные организации, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "Желтые жилеты".

По оценке корреспондента РИА Новости, в шествии принимают участие несколько тысяч человек.