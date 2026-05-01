22:46 01.05.2026
Бутягин опубликовал в соцсетях фрагмент из "Кавказского пленника"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Освобожденный из польской тюрьмы археолог Бутягин сообщил, что с ним все хорошо.
  • В знак своего возвращения в Петербург он поделился в соцсетях фрагментом из "Кавказского пленника" Пушкина.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин сообщил, что с ним все хорошо, и в знак своего возвращения в Санкт-Петербург поделился в соцсетях фрагментом из "Кавказского пленника" Пушкина.
"Дорогие друзья, коллеги и сочувствующие! Я дома. Всё хорошо. Спасибо вам за помощь, сочувствие и поддержку! Всё это было очень важно для меня!" - написал Бутягин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Также ученый опубликовал фрагмент из "Кавказского пленника" Пушкина со словами про освобожденного пленника: "Редел на небе мрак глубокий/Ложился день на темный дол/Взошла заря. Тропой далекой/Освобожденный пленник шел/И перед ним уже в туманах/Сверкали русские штыки/И окликались на курганах/Сторожевые казаки".
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. Во вторник россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе.
Бутягин вернулся в Петербург ранним утром в пятницу.
Бутягин прочитал отрывок из сочиненных в польской тюрьме стихов
