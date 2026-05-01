Археолог Бутягин рассказал, что собирается делать после освобождения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин, который вернулся в Санкт-Петербург в пятницу, рассказал, что первым делом собирается немного отдохнуть и собраться с мыслями.
"В первую очередь я собираюсь немножко отдохнуть, потому что от самой границы все время я в каком-то движении нахожусь, а надо немножко расслабиться и подумать", - сказал Бутягин журналистам.
Говоря о своем освобождении, он отметил, что рассчитывал на него.
"Так и должно было случиться, оно так и случилось. Я надеялся и держался - и, как видите, не в самом плохом состоянии сейчас, все хорошо", - с улыбкой добавил Бутягин.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. Во вторник россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе.