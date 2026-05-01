Бутягин прокомментировал уголовное преследование Украиной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин назвал свое уголовное преследование Украиной за якобы незаконные раскопки беспрецедентным в мировой практике, передает корреспондент РИА Новости.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. Во вторник россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе. Бутягин в пятницу утром вернулся в Петербург после своего освобождения.
"Задача была представить все это разрушением, чтобы показать, какой я нехороший, какие все нехорошие. Этот небывалый прецедент в мировой практике, чтобы отлично проведенные раскопки так трактовались", - сказал ученый журналистам.
Он добавил, что вскоре после возвращения домой приступит у подготовке новых археологических экспедиций, в частности, в Керчи.
"Нужно в первую очередь понять, что делать по работе - я все-таки хранитель, заведующий сектором (Государственного Эрмитажа - ред.), нужно понять, в каком это все состоянии. И (постепенно - ред.) начну готовить экспедиции - весенний воздух уже есть, значит пора потихоньку уже подготавливаться", - отметил Бутягин.