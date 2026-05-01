Рейтинг@Mail.ru
Бутягин прокомментировал уголовное преследование Украиной
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:33 01.05.2026
Археолог Бутягин назвал свое преследование Украиной беспрецедентным

© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Александр Бутягин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Археолог Александр Бутягин был задержан в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму.
  • Он назвал свое уголовное преследование Украиной беспрецедентным в мировой практике.
  • Ученый добавил, что планирует приступить к подготовке новых археологических экспедиций, в частности, в Керчи.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин назвал свое уголовное преследование Украиной за якобы незаконные раскопки беспрецедентным в мировой практике, передает корреспондент РИА Новости.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. Во вторник россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе. Бутягин в пятницу утром вернулся в Петербург после своего освобождения.
"Задача была представить все это разрушением, чтобы показать, какой я нехороший, какие все нехорошие. Этот небывалый прецедент в мировой практике, чтобы отлично проведенные раскопки так трактовались", - сказал ученый журналистам.
Он добавил, что вскоре после возвращения домой приступит у подготовке новых археологических экспедиций, в частности, в Керчи.
"Нужно в первую очередь понять, что делать по работе - я все-таки хранитель, заведующий сектором (Государственного Эрмитажа - ред.), нужно понять, в каком это все состоянии. И (постепенно - ред.) начну готовить экспедиции - весенний воздух уже есть, значит пора потихоньку уже подготавливаться", - отметил Бутягин.
ПольшаУкраинаРеспублика КрымАлександр БутягинГосударственный Эрмитаж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала