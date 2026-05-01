Бутягин прокомментировал уголовное преследование Украиной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин назвал свое уголовное преследование Украиной за якобы незаконные раскопки беспрецедентным в мировой практике, передает корреспондент РИА Новости.

"Задача была представить все это разрушением, чтобы показать, какой я нехороший, какие все нехорошие. Этот небывалый прецедент в мировой практике, чтобы отлично проведенные раскопки так трактовались", - сказал ученый журналистам.