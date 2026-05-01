Бутягин рассказал, что будет с осторожностью относиться к поездкам в Европу
02:35 01.05.2026
Бутягин рассказал, что будет с осторожностью относиться к поездкам в Европу

Археолог Бутягин рассказал о сочувствии к нему со стороны обычных жителей Польши

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкУченый Александр Бутягин после обмена на одного из офицеров внешней разведки Молдавии
Ученый Александр Бутягин после обмена на одного из офицеров внешней разведки Молдавии. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Освобожденный в рамках обмена российский археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин рассказал, что будет с осторожностью относиться к поездкам в Европу и отметил сочувственное отношение к нему со стороны обычных жителей Польши.
"Теперь я отношусь к этому (к поездкам в Европу - ред.) с большей опаской, теперь надо быть очень внимательным", - сказал Бутягин "Известиям".
Археолог Бутягин рассказал о слежке со стороны украинских властей
02:02
Он также отметил, что не сталкивался с негативным отношением со стороны поляков.
"В целом поляки, которые мне встречались - они все относились с сочувствием. Переводчики, например. Там было два переводчика, которые были в суде. Первая дама чуть ли не плакала, ужасно мне сочувствовала. А второй говорил: простые люди, Варшава - с вами!.. Из тех, кто был в камерах - все сочувствовали... Никакого отрицательного отношения от простых людей я не встретил", - добавил Бутягин.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. Во вторник россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Эрмитаж: Бутягин соблюдал международные нормы проведения исследований
11 декабря 2025, 16:30
 
