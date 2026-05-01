Археолог Бутягин рассказал о слежке со стороны украинских властей

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Освобожденный в рамках обмена российский археолог и сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин заявил, что во время его поездок по Европе за ним следили украинские власти.
"Да, это выяснилось уже потом, когда я был в Польше. Оказывается, что они все это время отслеживали мои действия", - рассказал Бутягин "Известиям".
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции.
Ранее в результате обмена заключенными по формуле "пять на пять" из Польши были освобождены россияне - археолог Александр Бутягин и Нина Попова, а также белорусские разведчики Александр Балан и Владислав Надейко. В Польшу были переданы журналист польского происхождения, активист Союза поляков Белоруссии Андрей Почобут, а также Гжегож Гавел и Томаш Бероза. Двух последних белорусское госагентство Белта назвало польскими гражданами.