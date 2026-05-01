Археолог Бутягин едет в Петербург

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Освобожденный в рамках обмена археолог и сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин направляется домой в Санкт-Петербург, где планирует вернуться к работе и посетить музей.
"К счастью, большинство проектов я выполнил в Эрмитаже и не подвел свой музей своим отсутствием. Но сейчас надо опять включаться в работу", - заявил Бутягин "Известиям".
Кроме того, Бутягин добавил, что по прибытии в Санкт-Петербург намерен добраться домой самостоятельно и без торжественной встречи. Отмечается, что поезд приходит рано утром, и ему важно прийти домой "своими ногами" - это помогает почувствовать, будто пережитого в польской тюрьме не было.
Ранее в результате обмена заключенными по формуле "пять на пять" из Польши были освобождены россияне - археолог Александр Бутягин и Нина Попова, а также белорусские разведчики Александр Балан и Владислав Надейко. В Польшу были переданы журналист польского происхождения, активист Союза поляков Белоруссии Андрей Почобут, а также Гжегож Гавел и Томаш Бероза. Двух последних белорусское госагентство Белта назвало польскими гражданами.