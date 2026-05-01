Российский дзюдоист Блиев победил украинца в финале турнира Большого шлема

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата мира российский дзюдоист Аюб Блиев завоевал золото на турнире Большого шлема, который проходит в Душанбе.

В финальном поединке в весовой категории до 60 кг Блиев одержал победу над украинцем Артемом Лесюком.

Блиеву 28 лет. Также в его активе серебро чемпионата Европы 2025 года.