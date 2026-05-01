Российский дзюдоист Блиев победил украинца в финале турнира Большого шлема - РИА Новости Спорт, 01.05.2026
16:54 01.05.2026 (обновлено: 17:06 01.05.2026)
Российский дзюдоист Блиев победил украинца в финале турнира Большого шлема

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский дзюдоист Аюб Блиев завоевал золото на турнире Большого шлема в Душанбе, победив украинца Артема Лесюка в финале.
  • Блиев является бронзовым призером чемпионата мира и серебряным призером чемпионата Европы 2025 года.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата мира российский дзюдоист Аюб Блиев завоевал золото на турнире Большого шлема, который проходит в Душанбе.
В финальном поединке в весовой категории до 60 кг Блиев одержал победу над украинцем Артемом Лесюком.
Блиеву 28 лет. Также в его активе серебро чемпионата Европы 2025 года.
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. В Душанбе россияне выступают с флагом и гимном.
