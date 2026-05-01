Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Одессы сообщил, что подразделения ВСУ, собранные из насильно мобилизованных граждан, называют "мясными батальонами".

Средний срок жизни бойцов таких подразделений на линии боевого соприкосновения составляет не более четырех дней.

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил Украины, собранные из насильно мобилизованных граждан в Одессе, называют "мясными батальонами", а средний срок жизни таких бойцов на линии боевого соприкосновения составляет не более четырех дней, сообщил РИА Новости житель Одессы.

"Всех, кого вылавливают таким образом, вылавливают на "мясные штурмы". Существуют даже тарифы в Telegram-каналах, сколько чего стоит, чтобы "отмазаться" от отправки на фронт. Теперь даже не заставляют подписывать контракт, приказ готов без согласия", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что тех, кого поймали на улицах Одессы сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования - так на Украине называют военкоматы), отправляют в так называемые "мясные штурмы ". Срок жизни личного состава таких подразделений не превышает четырех дней.