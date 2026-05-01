"Денвер" Йокича не смог выйти во второй раунд плей-офф НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. "Миннесота Тимбервулвз" обыграла "Денвер Наггетс" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышла в четвертьфинал.
Встреча в Миннеаполисе завершилась со счетом 110:98 (29:30, 28:20, 25:24, 28:24) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Миннесоты" Джейден Макдэниелс, на счету которого 32 очка и 10 подборов. В составе проигравших дабл-дабл оформил Никола Йокич (28 очков и 10 передач).
01 мая 2026 • начало в 04:30
"Миннесота" выиграла серию со счетом 4-2 и в третий раз подряд вышла в полуфинал Западной конференции плей-офф НБА.
В другом матче дня "Нью-Йорк Никс" разгромил на выезде "Атланту Хокс" (140:89) и также выиграл серию со счетом 4-2. "Филадельфия Севенти Сиксерс" обыграла дома "Бостон Селтикс" (106:93) и сравняла счет в противостоянии (3-3).