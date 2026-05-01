Рейтинг@Mail.ru
"Денвер" Йокича не смог выйти во второй раунд плей-офф НБА
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
07:50 01.05.2026 (обновлено: 10:56 01.05.2026)
"Денвер" Йокича не смог выйти во второй раунд плей-офф НБА

"Миннесота" обыграла "Денвер" и вышла в четвертьфинал плей-офф НБА

© Фото : Пресс-служба "Денвер Наггетс"Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич
Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© Фото : Пресс-служба "Денвер Наггетс"
Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Миннесота Тимбервулвз" обыграла "Денвер Наггетс" в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА.
  • Встреча завершилась со счетом 110:98 в пользу "Миннесоты", самым результативным игроком матча стал Джейден Макдэниелс с 32 очками и 10 подборами.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. "Миннесота Тимбервулвз" обыграла "Денвер Наггетс" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышла в четвертьфинал.
Встреча в Миннеаполисе завершилась со счетом 110:98 (29:30, 28:20, 25:24, 28:24) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Миннесоты" Джейден Макдэниелс, на счету которого 32 очка и 10 подборов. В составе проигравших дабл-дабл оформил Никола Йокич (28 очков и 10 передач).
НБА
01 мая 2026 • начало в 04:30
Завершен
Миннесота
110 : 98
Денвер
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Миннесота" выиграла серию со счетом 4-2 и в третий раз подряд вышла в полуфинал Западной конференции плей-офф НБА.
В другом матче дня "Нью-Йорк Никс" разгромил на выезде "Атланту Хокс" (140:89) и также выиграл серию со счетом 4-2. "Филадельфия Севенти Сиксерс" обыграла дома "Бостон Селтикс" (106:93) и сравняла счет в противостоянии (3-3).
БаскетболСпортМиннеаполисНикола ЙокичДенвер НаггетсНью-Йорк НиксАтланта ХоксНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Металлург Мг
    4
    1
  • Теннис
    Завершен
    Л. ЗигемундВ. Звонарева
    М. АндрееваД. Шнайдер
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Спартак Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Мальорка
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Лечче
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала