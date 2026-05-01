06:59 01.05.2026
ЕС и НАТО хотят обкатать на Балтике блокировку судоходства, заявили в МИД

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mario CotoКорабли ВМС США и НАТО в Балтийском море во время учений Baltic Operations 2025
Корабли ВМС США и НАТО в Балтийском море во время учений Baltic Operations 2025. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По заявлению посла по особым поручениям МИД РФ Артема Булатова, страны ЕС и НАТО хотят обкатать в Балтийском море механизмы блокирования судоходства.
  • Цель ЕС и НАТО заключается в том, чтобы впоследствии использовать эти механизмы для нанесения ущерба отдельным «неугодным» странам.
  • Россия уже ведет работу с зарубежными партнерами по противодействию таким тенденциям.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Страны ЕС и НАТО хотят обкатать в Балтийском море механизмы блокирования судоходства для нанесения ущерба "неугодным" государствам, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.
По словам дипломата, анализ развернутой западниками кампании в отношении судов, осуществляющих перевозки в интересах России, показывает, что цель ЕС и НАТО заключается не только в стремлении "погреть руки" на присвоении чужого имущества за счет откровенного разбоя на балтийских морских коммуникациях или лишить РФ доходов от осуществляемой в соответствии с международным правом торговли.
"Ставится цель обкатать в Балтийском море односторонние механизмы контроля и блокирования международного судоходства, которые впоследствии могут использоваться Евросоюзом и НАТО в стратегически важных районах Мирового океана для нанесения ущерба отдельным "неугодным" странам", - сказал собеседник агентства.
Как подчеркивает Булатов, подобные действия Запада служат сигналом для государств мирового большинства. Он также обратил внимание, что Россия уже ведет работу с зарубежными партнерами по противодействию таким пагубным тенденциям.
"Попытки западников размывать базовые основы и принципы международного морского права, подменяя их односторонними действиями на основе келейных договоренностей, а также изобретая псевдоюридические конструкции и термины наподобие пресловутого "теневого флота", в любой момент могут получить проекцию на жизненно важные интересы государств, расположенных за тысячи километров от Балтики", - добавил дипломат.
