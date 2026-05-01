Балицкий рассказал об отключении электричества в Запорожской области

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Кратковременные отключения электроснабжения произошли почти по всей Запорожской области, работы по восстановлению продолжаются, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Ранее Балицкий сообщал, что в ночь на пятницу энергетическая инфраструктура региона подверглась массированным террористическим атакам со стороны ВСУ, в результате этого был поврежден ряд энергобъектов, что привело к частичному обесточиванию населенных пунктов области.