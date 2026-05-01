Рейтинг@Mail.ru
Балицкий рассказал об отключении электричества в Запорожской области
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:31 01.05.2026 (обновлено: 23:56 01.05.2026)
Балицкий рассказал об отключении электричества в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области произошли кратковременные отключения электроснабжения, работы по восстановлению продолжаются.
  • По словам Балицкого, причиной отключений стали массированные атаки со стороны ВСУ, в результате которых был поврежден ряд энергообъектов.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Кратковременные отключения электроснабжения произошли почти по всей Запорожской области, работы по восстановлению продолжаются, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Кратковременные отключения электроснабжения затронули практически все населенные пункты Запорожской области. Работы по восстановлению продолжаются", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Ранее Балицкий сообщал, что в ночь на пятницу энергетическая инфраструктура региона подверглась массированным террористическим атакам со стороны ВСУ, в результате этого был поврежден ряд энергобъектов, что привело к частичному обесточиванию населенных пунктов области.
ЖКХПроисшествияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала