В Израиле проходит автопробег в преддверии Дня Победы

08:33 01.05.2026 (обновлено: 08:45 01.05.2026)
В Израиле проходит автомотопробег через всю страну в преддверии Дня Победы

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мая - РИА Новости. Крупнейший на Ближнем Востоке автомотопробег проходит в пятницу в Израиле в преддверии 81-й годовщины Великой Победы - колонна из десятков автомобилей и мотоциклов движется из Метулы на севере Израиля до Эйлата на юге страны, передает корреспондент РИА Новости, которому довелось проехать часть пути вместе с участниками.
Автомобили и мотоциклы в колонне украшены знаменами Победы, георгиевскими лентами, фотографиями воевавших родственников, флагами России и Израиля. Некоторые участники одеты в форму солдат Красной Армии, что придает акции особенный символизм.
"Начиная с 2016 года уже в 11-й раз автомотоколонна выдвинулась из Метулы с целью доехать до Эйлата и почтить память наших предков, которые переломили хребет немецко-фашистских захватчиков. Прилагаем максимум усилий, чтобы наши дети и внуки помнили об этом подвиге. Каждый год к нам присоединяются новые ребята на машинах и мотоциклах," - сообщил РИА Новости cоорганизатор пробега, глава мотоклуба "Небесные тихоходы" Вахтанг Цинцадзе на одной из остановок колонны к северу от Тель-Авива в центральной части Израиля.
Цинцадзе напомнил, что в 2017 году Израиль узаконил 9 мая как государственный праздник День Победы.
Пробег стартовал в пятницу рано утром из самого северного израильского города Метула. К вечеру колонна должна добраться до самой южной точки Израиля в городе Эйлат на побережье Красного моря. На пути автопробега в разных городах делаются остановки, где к колонне присоединяются новые участники.
Первый мотопробег в честь Дня Победы через весь Израиль состоялся в 2016 году. Тогда в нем приняли участие десять человек на мотоциклах с флагами и символикой Победы. С каждым годом автомотопробег привлекал все больше участников, став в итоге крупнейшим подобным мероприятием на Ближнем Востоке как по числу участников, так и по протяженности маршрута, который составляет более 500 километров.
С момента включения 9 мая Израилем в реестр государственных праздников в стране традиционно проходят парады ветеранов, шествия "Бессмертного полка" и другие массовые мероприятия с возложением цветов к многочисленным расположенным в Израиле памятникам и стелам, посвященным воинам Красной Армии.
