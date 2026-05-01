Убийство пятилетней девочки спровоцировало столкновения в Австралии

Краткий пересказ от РИА ИИ В австралийском городе Алис-Спрингс сотни протестующих вступили в столкновения с правоохранителями из-за убийства пятилетней девочки.

Подозреваемый в убийстве был доставлен в больницу после ареста, так как был избит местными жителями, а вокруг больницы собралась толпа, требующая расправы.

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Сотни протестующих в австралийском городе Алис-Спрингс вступили в столкновения с правоохранителями, требуя расправы над обвиняемым в убийстве пятилетней девочки из семьи коренного населения, сообщает телеканал АВС.

Девочка пропала в субботу, ее тело было обнаружено в четверг. В тот же день был арестован подозреваемый в убийстве. Его доставили в больницу, поскольку он был избит местными жителями.

Вокруг городской больницы собралось около 400 "разгневанных людей" которые пытаясь добраться до мужчины и требовали "расплаты".

Полиция применила против толпы слезоточивый газ, в ответ стражей порядка забрасывали различными предметами. Несколько патрульных машин получили повреждения. Двое полицейских и двое медицинских работников были ранены.