Рейтинг@Mail.ru
Убийство пятилетней девочки спровоцировало столкновения в Австралии
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:50 01.05.2026
Убийство пятилетней девочки спровоцировало столкновения в Австралии

В Австралии протестующие требуют расправы над подозреваемым в убийстве девочки

© AP Photo / Rick RycroftПолиция в Австралии
Полиция в Австралии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В австралийском городе Алис-Спрингс сотни протестующих вступили в столкновения с правоохранителями из-за убийства пятилетней девочки.
  • Подозреваемый в убийстве был доставлен в больницу после ареста, так как был избит местными жителями, а вокруг больницы собралась толпа, требующая расправы.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Сотни протестующих в австралийском городе Алис-Спрингс вступили в столкновения с правоохранителями, требуя расправы над обвиняемым в убийстве пятилетней девочки из семьи коренного населения, сообщает телеканал АВС.
Девочка пропала в субботу, ее тело было обнаружено в четверг. В тот же день был арестован подозреваемый в убийстве. Его доставили в больницу, поскольку он был избит местными жителями.
Город Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
В Австралии суд выдвинул более ста обвинений против 13-летней девочки
13 апреля, 20:33
Вокруг городской больницы собралось около 400 "разгневанных людей" которые пытаясь добраться до мужчины и требовали "расплаты".
Полиция применила против толпы слезоточивый газ, в ответ стражей порядка забрасывали различными предметами. Несколько патрульных машин получили повреждения. Двое полицейских и двое медицинских работников были ранены.
Утром в пятницу подозреваемого перевезли в административный центр Северной территории город Дарвин ради его собственной безопасности, сообщила полиция.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Жителя Новосибирска задержали за убийство девочки
29 апреля, 13:28
 
В миреАвстралия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала