Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:22 01.05.2026
Эксперт назвала наиболее востребованные авиамаршруты между Россией и Китаем

© Fotolia / peshkova
Мужчина наблюдает за взлетающим самолетом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наиболее востребованными и перспективными авиамаршрутами между РФ и КНР по итогам 2025 года стали маршруты, связывающие региональные аэропорты России с крупнейшими хабами Китая — Пекином и Шанхаем.
  • Отдельного внимания заслуживают туристические перевозки из российских регионов на остров Хайнань, которые пользуются стабильно высоким спросом, заявила генеральный директор ООО "Сибирские аэропорты" Юлия Эльрих.
ПЕКИН, 1 мая – РИА Новости. Наиболее востребованными и перспективными авиамаршрутами между РФ и КНР по итогам 2025 года стали маршруты, связывающие региональные аэропорты России с крупнейшими хабами Китая – Пекином и Шанхаем, заявила РИА Новости генеральный директор ООО "Сибирские аэропорты" Юлия Эльрих.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Россия постоянно увеличивает географию прямого авиасообщения с зарубежными странами, для увеличения турпотока из КНР необходимы 100 дополнительных авиарейсов в неделю.
"Анализ итогов 2025 года показывает, что наиболее востребованы и перспективны маршруты, связывающие региональные аэропорты России, такие как Сочи, Красноярск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Новокузнецк с крупнейшими хабами Китая – Пекином и Шанхаем, а также с регионами и городами, которые традиционно имеют тесные связи с Россией, в частности, Харбин, Далянь, Маньчжурия", - заявила Эльрих.
По ее словам, "отдельного внимания заслуживают туристические перевозки из российских регионов на остров Хайнань, которые пользуются стабильно высоким спросом".
"Сейчас важнейшая задача — привлечение китайских авиакомпаний для оперирования на авиамаршрутах из Китая в регионы России, что позволит существенно расширить географию полетов и нарастить частоту рейсов. Это также позволит сбалансировать рынок и снять нагрузку с российских перевозчиков в условиях сохраняющегося дефицита воздушных судов", - отметила она.
РоссияКитайПекинМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала