Эксперт назвала наиболее востребованные авиамаршруты между Россией и Китаем

Краткий пересказ от РИА ИИ
ПЕКИН, 1 мая – РИА Новости. Наиболее востребованными и перспективными авиамаршрутами между РФ и КНР по итогам 2025 года стали маршруты, связывающие региональные аэропорты России с крупнейшими хабами Китая – Пекином и Шанхаем, заявила РИА Новости генеральный директор ООО "Сибирские аэропорты" Юлия Эльрих.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Россия постоянно увеличивает географию прямого авиасообщения с зарубежными странами, для увеличения турпотока из КНР необходимы 100 дополнительных авиарейсов в неделю.
"Анализ итогов 2025 года показывает, что наиболее востребованы и перспективны маршруты, связывающие региональные аэропорты России, такие как Сочи, Красноярск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Новокузнецк с крупнейшими хабами Китая – Пекином и Шанхаем, а также с регионами и городами, которые традиционно имеют тесные связи с Россией, в частности, Харбин, Далянь, Маньчжурия", - заявила Эльрих.
По ее словам, "отдельного внимания заслуживают туристические перевозки из российских регионов на остров Хайнань, которые пользуются стабильно высоким спросом".
"Сейчас важнейшая задача — привлечение китайских авиакомпаний для оперирования на авиамаршрутах из Китая в регионы России, что позволит существенно расширить географию полетов и нарастить частоту рейсов. Это также позволит сбалансировать рынок и снять нагрузку с российских перевозчиков в условиях сохраняющегося дефицита воздушных судов", - отметила она.
