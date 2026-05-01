Эксперт назвала наиболее востребованные авиамаршруты между Россией и Китаем

ПЕКИН, 1 мая – РИА Новости. Наиболее востребованными и перспективными авиамаршрутами между РФ и КНР по итогам 2025 года стали маршруты, связывающие региональные аэропорты России с крупнейшими хабами Китая – Пекином и Шанхаем, заявила РИА Новости генеральный директор ООО "Сибирские аэропорты" Юлия Эльрих.

"Сейчас важнейшая задача — привлечение китайских авиакомпаний для оперирования на авиамаршрутах из Китая в регионы России, что позволит существенно расширить географию полетов и нарастить частоту рейсов. Это также позволит сбалансировать рынок и снять нагрузку с российских перевозчиков в условиях сохраняющегося дефицита воздушных судов", - отметила она.