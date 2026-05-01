09:40 01.05.2026

Как герой СССР Михаил Исаков в одиночку отразил атаку афганских боевиков?

© РИА Новости / Андрей Соломонов | Перейти в медиабанкМеханизированное подразделение советских войск в районе Кандагара
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Боевое крещение Афганистаном прошло множество советских милиционеров. Встречаются среди них и настоящие герои — например, Михаил Исаков.
Какой подвиг его прославил? И как сложилась его судьба?

Все засекречено

Будущий герой родился 12 ноября 1946 года в столице Латвийской ССР — Риге. После окончания средней школы работал электромонтером. С 1965 года служил в Советской армии, а уволившись из ее рядов — трудился на рижских предприятиях. После, в 1975 году был принят на службу в органы внутренних дел.
В 1980-ом Михаил Исаков, тогда старший инспектор уголовного розыска МВД Латвийской ССР, капитан милиции, получил приказ сдать дела и готовиться к командировке в Афганистан.
"Это было вполне логично, поскольку я состоял на учете в спецрезерве. Родные ничего о готовящейся поездке не знали, все было засекречено", — рассказывал Исаков.

Отряд "Кобальт"

Михаила направили в отряд специального назначения "Кобальт", созданный летом 1980 года в связи с войной в Афганистане. Группа формировалась из действующих оперативных сотрудников различных подразделений МВД СССР и насчитывала около 600 человек.
Капитан вместе с другими командированными сотрудниками МВД СССР прошел курс подготовки на базе между Ташкентом и Андижаном. С раннего утра до поздней ночи изучались приемы рукопашного боя, осваивались различные виды стрелкового оружия, включая иностранные образцы. Значительный акцент делался на изучение афганских традиций и языка.
"Нашей основной задачей было налаживание агентурной работы в бандформированиях и с местным населением. Полученная информация передавалась армии для уничтожения бандитов", — пояснял Исаев.
Благодаря грамотным действиям сотрудников "Кобальта" была быстро сформирована обширная сеть информаторов-афганцев, помогавших советским войскам.

Товарищи уже не услышали

Осенью 1980 года в районе Ширваки небольшая группа сотрудников "Кобальта", куда входил и Михаил Исаков, попала в засаду духов Ахмад Шаха Масуда. Боевики открыли по колонне шквальный огонь.
"Мне в руку попали осколки камня — показалось, что ранен, — продолжает рассказ Михаил Исаков. — Совершаю отчаянный прыжок за ближайший выступ скалы. Замечаю стрелков и кричу своим, чтоб обернулись: бьют со спины. Все это заняло сущие секунды, но было поздно. Мой крик товарищи уже не услышали", — вспоминал Исаков.
"На ногах" остались только Михаил и снайпер группы Владимир Русаков, который успел укрыться в небольшом углублении. Завязался бой.

Один на один с бандой

К несчастью, Русаков получил серьезное ранение и прекратил огонь. Исакову пришлось сдерживать натиск в одиночку. Боевики принялись закидывать бойцов гранатами, осколками еще раз ранило Русакова, на этот раз смертельно.
"Володя умирал тяжело, а я ничем не мог ему помочь. Он мучился до двух часов ночи", — с болью в сердце рассказывал Исаков.
Бой продолжался всю ночь. На рассвете стрельба затихла, офицер рискнул выбраться из укрытия. По горным тропам ему удалось добраться до своих.
За совершенный подвиг Исакову Михаилу Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза. После Афганистана капитан милиции продолжил службу в органах МВД. Последняя занимаемая должность — заместитель начальника Северо-Западного управления внутренних дел на транспорте.
В 2003 году был уволен в запас, жил в Санкт-Петербурге. Скончался Герой 6 октября 2019 года.
 
 
 
