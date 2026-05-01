Бутягин прочитал отрывок из сочиненных в польской тюрьме стихов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин, который вернулся в Санкт-Петербург в пятницу, на перроне прочитал отрывок из стихотворения, сочиненного им в заточении, передает корреспондент РИА Новости.
"Есть просто про тюрьму, есть про город, а есть философские. Мне приснился сон один, и я написал стихотворение, я вам две строки прочитаю: Со мною во сне говорили коты/они обращались на ты", - привел журналистам Бутягин пример своего тюремного творчества.
Он признался, что в период заключения ему сильнее всего не хватало общения с близкими.
"Те люди, которые встречались мне в тюрьме, были, как ни странно, хорошие люди, но тех людей, которые были рядом со мной и будут, мне очень не хватало", - отметил Бутягин.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. Во вторник россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе.