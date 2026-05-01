"Эдмонтон" проиграл "Анахайму" и вылетел из плей-офф НХЛ

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. "Анахайм Дакс" обыграл "Эдмонтон Ойлерз" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в четвертьфинал.
Встреча в Анахайме завершилась со счетом 5:2 (3:1, 1:0, 1:1). В составе победителей отличились Райан Пейлинг (10-я минута), Крис Крайдер (14), Каттер Готье (17), Трой Терри (40) и Лео Карлссон (58). У гостей шайбы забросили Коннор Мерфи (16) и Василий Подколзин (42).
01 мая 2026 • начало в 05:00
Завершен
09:56 • Райан Пелинг
(Джон Карлсон, Каттер Готье)
13:43 • Крис Крайдер
(Лео Карлссон, Трой Терри)
16:50 • Каттер Готье
(Джексон Лакомб, Мейсон Мактавиш)
39:13 • Трой Терри
(Лео Карлссон, Крис Крайдер)
57:26 • Лео Карлссон
15:14 • Коннор Мёрфи
(Йозуа Самански, Колтон Дач)
41:13 • Василий Подколзин
"Анахайм" выиграл серию у финалиста двух последних розыгрышей Кубка Стэнли со счетом 4-2 и впервые с сезона-2016/17 вышел во второй раунд плей-офф. В 2007 году клуб единственный раз в истории стал обладателем Кубка Стэнли.
Лучший бомбардир прошедшего регулярного чемпионата форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид не отметился результативными действиями и завершил плей-офф с 6 очками (1 гол + 5 передач). Российский нападающий "Ойлерз" Подколзин также набрал 6 (3+3) очков. За "Анахайм" выступает защитник Павел Минтюков, который не отметился результативными действиями в этой встрече.