"Эдмонтон" проиграл "Анахайму" и вылетел из плей-офф НХЛ

"Анахайм" выиграл серию у финалиста двух последних розыгрышей Кубка Стэнли со счетом 4-2 и впервые с сезона-2016/17 вышел во второй раунд плей-офф. В 2007 году клуб единственный раз в истории стал обладателем Кубка Стэнли.