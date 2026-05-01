Рейтинг@Mail.ru
"Эдмонтон" проиграл "Анахайму" и вылетел из плей-офф НХЛ - РИА Новости Спорт, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:04 01.05.2026 (обновлено: 10:54 01.05.2026)

"Эдмонтон" проиграл "Анахайму" и вылетел из плей-офф НХЛ

© Фото : nhl.com/oilers
© Фото : nhl.com/oilers
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Анахайм Дакс" обыграл "Эдмонтон Ойлерз" в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
  • Встреча в Анахайме завершилась со счетом 5:2.
  • "Анахайм" впервые с сезона-2016/17 вышел во второй раунд плей-офф.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. "Анахайм Дакс" обыграл "Эдмонтон Ойлерз" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в четвертьфинал.
Встреча в Анахайме завершилась со счетом 5:2 (3:1, 1:0, 1:1). В составе победителей отличились Райан Пейлинг (10-я минута), Крис Крайдер (14), Каттер Готье (17), Трой Терри (40) и Лео Карлссон (58). У гостей шайбы забросили Коннор Мерфи (16) и Василий Подколзин (42).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
01 мая 2026 • начало в 05:00
Завершен
Анахайм
5 : 2
Эдмонтон
09:56 • Райан Пелинг
(Джон Карлсон, Каттер Готье)
13:43 • Крис Крайдер
(Лео Карлссон, Трой Терри)
16:50 • Каттер Готье
(Джексон Лакомб, Мейсон Мактавиш)
39:13 • Трой Терри
(Лео Карлссон, Крис Крайдер)
57:26 • Лео Карлссон
(Крис Крайдер, Трой Терри)
15:14 • Коннор Мёрфи
(Йозуа Самански, Колтон Дач)
41:13 • Василий Подколзин
(Каспери Капанен, Леон Драйзайтль)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Анахайм" выиграл серию у финалиста двух последних розыгрышей Кубка Стэнли со счетом 4-2 и впервые с сезона-2016/17 вышел во второй раунд плей-офф. В 2007 году клуб единственный раз в истории стал обладателем Кубка Стэнли.
Лучший бомбардир прошедшего регулярного чемпионата форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид не отметился результативными действиями и завершил плей-офф с 6 очками (1 гол + 5 передач). Российский нападающий "Ойлерз" Подколзин также набрал 6 (3+3) очков. За "Анахайм" выступает защитник Павел Минтюков, который не отметился результативными действиями в этой встрече.
ХоккейПавел МинтюковВасилий ПодколзинКрис КрайдерТрой ТерриАнахайм ДаксЭдмонтон ОйлерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Металлург Мг
    4
    1
  • Теннис
    Завершен
    Л. ЗигемундВ. Звонарева
    М. АндрееваД. Шнайдер
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Спартак Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Мальорка
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Лечче
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала