Стало известно, когда Альварес проведет бой против Мбилли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сауль «Канело» Альварес проведет бой против Кристиана Мбилли в сентябре.
- Поединок между Альваресом и Мбилли пройдет в Эр-Рияде.
- Альварес лишился звания абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе после поражения от Теренса Кроуфорда в сентябре.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес в сентябре проведет бой против обладателя титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC) француза Кристиана Мбилли, сообщает журналист The Ring Майк Коппинджер в соцсети X.
По информации источника, стороны достигли окончательной договоренности. Поединок пройдет в Эр-Рияде.
Альваресу 35 лет. Он одержал 63 победы (39 - нокаутом) и потерпел три поражения, еще два боя закончились ничьей. В сентябре Альварес проиграл американцу Теренсу Кроуфорду и лишился звания абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), которое удерживал с ноября 2021 года.
Мбилли 31 год. На его счету 29 побед (24 - нокаутом), еще один бой завершился вничью.
17 декабря 2025, 07:59