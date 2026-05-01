Стало известно, когда Альварес проведет бой против Мбилли

Альваресу 35 лет. Он одержал 63 победы (39 - нокаутом) и потерпел три поражения, еще два боя закончились ничьей. В сентябре Альварес проиграл американцу Теренсу Кроуфорду и лишился звания абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), которое удерживал с ноября 2021 года.