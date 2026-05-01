Активистка объяснила, почему не обращалась в суды после трагедии в Одессе

РИМ, 1 мая - РИА Новости. Участница событий мая 2014 года, активистка одесского "антимайдана" Ольга Игнатьева сообщила РИА Новости, что не обращалась в суды после трагедии и считает это бессмысленным, так как в Европе нет свободы слова.
"Лично я в суды не обращалась, потому что я вижу бессмысленным в данный момент обращения, потому что, к сожалению, в Европе нет свободы слова, нет демократии, и суды их не вольны решать все по праву, по закону", - сказала собеседница агентства, получившая убежище в Италии из-за преследований на Украине.
По мнению Игнатьевой, в суды можно будет обратиться после победы над укронацизмом и его спонсорами.
"Тогда те, кто до того времени еще выживут, конечно же, должны будут быть наказаны через суды, через трибунал, который обязательно должен быть, по примеру Нюрнбергского", - добавила она.
В Одессе 2 мая 2014 года после государственного переворота на Украине сторонники "евромайдана" и националисты напали на противников новой власти, выступавших с пророссийских позиций. После разгрома палаточного лагеря "антимайдана" на Куликовом поле его участники укрылись в Доме профсоюзов, который затем был подожжен. В результате трагедии, как сообщалось, погибли 48 человек, более 250 пострадали.