Потерявший сознание футболист "Крыльев" останется в больнице - РИА Новости Спорт, 01.05.2026
22:09 01.05.2026 (обновлено: 22:10 01.05.2026)
Потерявший сознание футболист "Крыльев" останется в больнице

Футболист "Крыльев Советов" Ахметов остался в больнице под наблюдением врачей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Футбол. Кубок России. "Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара)
Футбол. Кубок России. Динамо (Москва) - Крылья Советов (Самара) - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист самарских «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов получил сотрясение мозга в игре с московским «Спартаком».
  • Ахметов столкнулся с защитником «Спартака» и упал на поле без сознания.
  • Футболиста увезли в больницу, где он останется под наблюдением врачей.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболист самарских "Крыльев Советов" Ильзат Ахметов, получивший сотрясение мозга в игре с московским "Спартаком", находится в больнице под наблюдением врачей, сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба.
В пятницу в Самаре "Крылья Советов" со счетом 2:1 обыграли "Спартак" в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. На 72-й минуте встречи Ахметов столкнулся с защитником "красно-белых" Кристофером Ву и упал на поле без сознания. Врачам удалось привести Ахметова в чувство, затем его унесли с поля на носилках. Позднее ему диагностировали сотрясение мозга.
«
"Ахметова увезли в больницу. Пока решили оставить под наблюдением врачей. Сегодня точно там будет", - сообщили в пресс-службе.
ФутболИльзат АхметовКристофер ВуКрылья СоветовСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
