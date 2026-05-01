Потерявший сознание футболист "Крыльев" останется в больнице

- Футболист самарских «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов получил сотрясение мозга в игре с московским «Спартаком».
- Ахметов столкнулся с защитником «Спартака» и упал на поле без сознания.
- Футболиста увезли в больницу, где он останется под наблюдением врачей.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболист самарских "Крыльев Советов" Ильзат Ахметов, получивший сотрясение мозга в игре с московским "Спартаком", находится в больнице под наблюдением врачей, сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба.
В пятницу в Самаре "Крылья Советов" со счетом 2:1 обыграли "Спартак" в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. На 72-й минуте встречи Ахметов столкнулся с защитником "красно-белых" Кристофером Ву и упал на поле без сознания. Врачам удалось привести Ахметова в чувство, затем его унесли с поля на носилках. Позднее ему диагностировали сотрясение мозга.
"Ахметова увезли в больницу. Пока решили оставить под наблюдением врачей. Сегодня точно там будет", - сообщили в пресс-службе.
"Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью в РПЛ
Вчера, 21:29