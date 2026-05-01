Ахметов получил сотрясение мозга в матче со "Спартаком"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболисту самарских «Крыльев Советов» Ильзату Ахметову диагностировали сотрясение мозга.
- Травму игрок получил в матче со «Спартаком» в 28-м туре Российской премьер-лиги.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболисту самарских "Крыльев Советов" Ильзату Ахметову, получившему травму в игре с московским "Спартаком", диагностировали сотрясение мозга, сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба.
В пятницу в Самаре "Крылья Советов" со счетом 2:1 обыграли "Спартак" в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. На 72-й минуте встречи Ахметов столкнулся с защитником "красно-белых" Кристофером Ву и упал на поле без сознания. Врачам удалось привести Ахметова в чувство, затем его унесли с поля на носилках.
"Во время матча со "Спартаком" игрок самарской команды Ильзат Ахметов получил сотрясение мозга, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.