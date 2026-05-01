Ахметов получил сотрясение мозга в матче со "Спартаком"

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболисту самарских "Крыльев Советов" Ильзату Ахметову, получившему травму в игре с московским "Спартаком", диагностировали сотрясение мозга, сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба.

"Во время матча со "Спартаком" игрок самарской команды Ильзат Ахметов получил сотрясение мозга, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.