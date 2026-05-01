Футболист "Крыльев" потерял сознание в матче со "Спартаком"

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Ильзат Ахметов потерял сознание в результате столкновения головой с защитником "Спартака" Кристофером Ву в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

Камерунец получил рассечение, а Ахметов упал на газон без сознания. Врачам удалось привести футболиста "Крыльев" в чувство, затем его унесли с поля на носилках.