Футболист "Крыльев" потерял сознание в матче со "Спартаком"
18:48 01.05.2026 (обновлено: 18:51 01.05.2026)
Футболист "Крыльев" потерял сознание в матче со "Спартаком"

Футболист "Крыльев Советов" Ахметов потерял сознание, столкнувшись головой с Ву

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов потерял сознание в результате столкновения головой с защитником «Спартака» Кристофером Ву в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
  • Врачам удалось привести футболиста «Крыльев» в чувство, после чего его унесли с поля на носилках.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Ильзат Ахметов потерял сознание в результате столкновения головой с защитником "Спартака" Кристофером Ву в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
"Крылья Советов" принимают "Спартак" в Самаре в пятницу. На 72-й минуте Ву и Ахметов столкнулись в борьбе за мяч в воздухе.
Камерунец получил рассечение, а Ахметов упал на газон без сознания. Врачам удалось привести футболиста "Крыльев" в чувство, затем его унесли с поля на носилках.
Российская премьер-лига (РПЛ)
01 мая 2026 • начало в 17:00
Завершен
Крылья Советов
2 : 1
Спартак Москва
13‎’‎ • Фернандо Костанца (П)
78‎’‎ • Кирилл Печенин
(Сергей Бабкин)
64‎’‎ • Манфред Угальде
(Игорь Дмитриев)
ФутболСпортИльзат АхметовКристофер ВуКрылья СоветовСпартак Москва
 
