Карзай призвал отменить запрет на образование для девочек в Афганистане

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай призвал власти страны к немедленной отмене запрета на образование для девочек, заявив, что его сохранение неминуемо приведет к росту зависимости страны от иностранных государств.

В настоящее время девочкам в Афганистане запрещено учиться в средних школах после шестого класса. Для них также закрыты двери лицеев, техникумов, профессионально-технических училищ и вузов. Однако многие представительницы слабого пола ввиду отсутствия возможностей учиться дома, уезжают за рубеж, в основном в страны исламского мира, и возвращаются на родину с дипломами иностранных вузов.