07:54 01.05.2026
Карзай призвал отменить запрет на образование для девочек в Афганистане

Хамид Карзай . Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай призвал власти страны к немедленной отмене запрета на образование для девочек, заявив, что его сохранение неминуемо приведет к росту зависимости страны от иностранных государств.
"Я считаю всеобщее образование жизненно важным и еще раз подчеркиваю, что двери школ и университетов должны быть открыты для девочек как можно скорее. С предоставлением возможности для образования молодым людям - как девочкам, так и мальчикам - проблемы и потребности страны могут быть решены способными руками ее собственных детей, и Афганистан может освободиться от внешней зависимости", - заявил политик.
Карзай сделал это заявление сразу после того, как Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) опубликовал доклад, согласно которому к 2030 году Афганистан столкнется с нехваткой более 20 тысяч учителей и более 5 тысяч женщин-работников здравоохранения, а число девочек, лишенных образования, превысит 2 миллиона.
В настоящее время девочкам в Афганистане запрещено учиться в средних школах после шестого класса. Для них также закрыты двери лицеев, техникумов, профессионально-технических училищ и вузов. Однако многие представительницы слабого пола ввиду отсутствия возможностей учиться дома, уезжают за рубеж, в основном в страны исламского мира, и возвращаются на родину с дипломами иностранных вузов.
