06:14 01.05.2026 (обновлено: 06:15 01.05.2026)
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения

В Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Евгений Биятов
Пассажир у табло в терминале B международного аэропорта "Шереметьево"
Пассажир у табло в терминале B международного аэропорта "Шереметьево". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропорту «Шереметьево» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
  • Ограничения связаны с действием сигнала «ковер».
  • Пассажирам следует быть готовыми к более длительному ожиданию и возможным корректировкам в расписании полетов.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в периметре "Шереметьево", сообщил аэропорт.
"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево" в связи с действием сигнала "ковер", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности.
"Возможны корректировки в расписании полетов. Информацию о статусе вашего рейса уточняйте через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, колл-центр, а также чат-бот (при наличии у авиаперевозчика)", - добавляется в сообщении.
