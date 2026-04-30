21:30 30.04.2026 (обновлено: 08:50 01.05.2026)

"Нам не выжить!" Японцы испугались из-за предупреждения Захаровой

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пользователи портала Yahoo News Japan прокомментировали призыв официального представителя российского МИД Марии Захаровой к правительству Японии не забывать об уроках истории и отказаться от курса на ремилитаризацию.
"Нынешнюю политику ускоренного перевооружения следует остановить. <...> Я абсолютно согласен с Марией Захаровой. Правительство Японии проталкивает военную экспансию, прикрываясь ухудшением обстановки в сфере безопасности вокруг нашей страны", — написал пользователь.

"Мы построили дружеские отношения с Западом, верно? Так давайте построим такие же отношения с Китаем и Россией. Не доверяете другим странам? Китай и Россия вторгнутся в Японию? Вы серьезно сейчас? Вами манипулируют апологеты военной промышленности, торговцы оружием и их пособники. Нашему правительству нужно тщательно подготовиться, принять твердое решение, встретиться напрямую с российской стороной и наконец-то начать диалог", — отметил другой комментатор.
"Япония ввела санкции против России, но не отказалась от импорта российского СПГ. Это абсолютно логично, без поставок газа нам не выжить. Пора забыть о бряцании оружием, нужно договариваться! От этой милитаризации никакой пользы, один сплошной вред. Нельзя злить могущественного соседа, от которого буквально зависит твоя жизнь", — обрушился с критикой третий.
"Я думаю, Японии следует любой ценой примириться с Россией и укрепить свою обороноспособность за счет дружеских связей", — заключили читатели.
Захарова 29 апреля выступила на пресс-конференции, приуроченной к 80-й годовщине начала Токийского процесса (Международного военного трибунала для Дальнего Востока) и призвала правительство Японии "помнить уроки истории и отказаться от проводимого в настоящее время курса на форсированную ремилитаризацию".
Заявление представителя МИД стало ответом на пересмотр японским правительством "Трех принципов передачи оборонного оборудования и технологий" и оперативного регламента, регулирующего экспорт военной техники, что фактически разрешило Японии экспорт летального вооружения и техники.
