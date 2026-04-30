Загранпаспорт для туриста: правила получения и запреты при использовании

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Загранпаспорт необходим для выезда за рубеж, получения виз, обучения и работы. В России его выдают со сроком действия на пять и десять лет. Как получить загран, что делать, если потеряли его в другой стране, и какие правила соблюдать, чтобы избежать преждевременной замены документа, — в материале РИА Новости.
Как получить
Подать заявление на загранпаспорт можно через "Госуслуги" или в МФЦ.
В первом случае надо авторизоваться на портале, указать тип документа, заполнить анкету (необходимо вписать личные данные, сведения о работе за последние десять лет и информацию о воинской обязанности), загрузить электронную фотографию и отправить. После проверки сведений гражданина пригласят в подразделение МВД с оригиналами документов и оплаченной госпошлиной. Там же нужно пройти биометрию.
Имеющим постоянную регистрацию лучше обращаться в подразделение по месту жительства, советуют в АТОР. Остальным — по месту фактического проживания. Обычно госорганы готовят загранпаспорт в течение месяца. Если заявитель обратился за документом не в своем регионе или имеет допуск к гостайне, срок может вырасти до трех месяцев.
Для оформления через МФЦ нужно записаться на прием через сайт центра или по телефону, подготовить документы, оплатить госпошлину, написать заявление. Сотрудник МФЦ выдаст расписку о приеме бумаг. Информация о готовности придет на телефон и портал "Госуслуги". Получают документ лично.
Важно заранее выяснить, есть ли в МФЦ оборудование для проведения биометрии.
Размер госпошлины
Величина госпошлины за оформление загранпаспорта зависит от его вида и возраста получателя.
Документ старого образца — пятилетний — обойдется гражданам старше 14 лет в две тысячи рублей. За детей младше указанного возраста пошлина — тысяча рублей.
Биометрический паспорт, который действителен десять лет, дороже. До 14 лет — три тысячи рублей, старше — шесть тысяч.
Оплатить пошлину можно на "Госуслугах", в терминале МФЦ или в банке офлайн.
Потеря документа
Если загран потерян на территории России, гражданин должен обратиться в МВД с заявлением и объявить документ недействительным. При визите в ведомство понадобится внутренний паспорт.
Если утерян загранпаспорт ребенка, нужно принести свидетельство о рождении, его паспорт (если подростку больше 14 лет) и родительский.
В заявлении необходимо указать место и обстоятельства утери документа. Одновременно можно приступить к оформлению нового заграна.
Если загранпаспорт потеряли за рубежом, нужно обратиться в дипломатическое представительство или консульское учреждение России в стране нахождения. Дипломаты выдадут временное удостоверение личности, которое дает право на возвращение на родину. Уже дома этот документ надо сдать в подразделение МВД и подать заявление на оформление загранпаспорта.
Просроченный паспорт
Поехать за границу с загранпаспортом, срок действия которого истекает до предполагаемой даты возвращения в Россию, нельзя — документ должен оставаться действующим на момент возвращения. За этим следит и погранслужба.
Но если все же паспорт просрочен, нужно обратиться в консульство России в стране прибывания. Там выдадут свидетельство на въезд. Порядок действий дальше — как при утере документа за границей. Штраф за просрочку паспорта не предусмотрен.
Как получить загранпаспорт за границей
Нужно подать заявление в дипломатическое представительство или консульское учреждение России. На подачу документов стоит предварительно записаться. Сроки получения загранпаспорта могут различаться в зависимости от страны и работы дипломатической почты.
Что нельзя делать с загранпаспортом
Неправильное обращение с загранпаспортом может стать причиной отказа при пересечении границы.
Сгибать документ нельзя. Внутри биометрического паспорта расположен тонкий чип с персональными данными. При сгибании микросхема может быть повреждена, тогда на паспортном контроле документ считать будет невозможно, придется его менять.
Рисунки и отметки запрещены. Посторонние отметки — надписи, рисунки, автограф, детский рисунок, даже сувенирные штампы на странице паспорта превращают его в недействительный.
Бережем от еды и огня. Страницы паспорта должны быть целые, неповрежденные, особенно те, которые содержат информацию о владельце или пограничные штампы. Документ нужно беречь от жирных пятен, кофейных разводов.
Ремонт исключен. Отреставрировать порванную страницу скотчем — гарантия похода за новым паспортом. Проверяющие защитные признаки сканеры не смогут считать такой документ.
Вырвать испорченную страницу нельзя, они все пронумерованы. Запрещено стирать штампы ластиком или химическими средствами.
Самостоятельно вносить правки в информацию в паспорте нельзя. Даже если есть ошибка, например, в дате рождения, выход — замена документа.
Пограничник не примет у туриста испорченный документ, даже если срок его действия не истек. Визы в недействительном паспорте не позволят въехать в страну, их придется получать заново.
Еще важно: эксперты не советуют выкладывать в интернет фотографию паспорта или визы. Злоумышленники могут использовать реквизиты для организации фишинга или мошеннических операций.