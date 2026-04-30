ФСБ показала кадры задержания агентов, устроивших акции у домов глав РКН

16:23 30.04.2026 (обновлено: 16:58 30.04.2026)
ФСБ показала видео задержания двух россиян за акции у домов глав Роскомнадзора

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания двух россиян.
  • Задержанные были завербованы украинскими спецслужбами и провели акции устрашения у домов руководителей Роскомнадзора.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания двух россиян, которые провели акции устрашения у домов руководителей Роскомнадзора.
На кадрах видно, как оперативники вламываются в квартиру к одному из злоумышленников. Также показаны признания задержанных.
Один из задержанных рассказал, что в ходе акции устрашения они с подельником поехали по адресам проживания сотрудников Роскомнадзора и развесили там молотки, вымоченные в жидкости, имитирующей кровь. "И нам заплатили за это денежное вознаграждение", - добавил он.
Ранее ФСБ сообщила о задержании двух жителей московского региона, завербованных украинскими спецслужбами в мессенджере Telegram, которые 28 апреля провели акции устрашения по адресам проживания четырех руководителей Роскомнадзора.
ПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
