ФСБ показала кадры задержания агентов, устроивших акции у домов глав РКН

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания двух россиян, которые провели акции устрашения у домов руководителей Роскомнадзора.
На кадрах видно, как оперативники вламываются в квартиру к одному из злоумышленников. Также показаны признания задержанных.
Один из задержанных рассказал, что в ходе акции устрашения они с подельником поехали по адресам проживания сотрудников Роскомнадзора и развесили там молотки, вымоченные в жидкости, имитирующей кровь. "И нам заплатили за это денежное вознаграждение", - добавил он.
Ранее ФСБ сообщила о задержании двух жителей московского региона, завербованных украинскими спецслужбами в мессенджере Telegram, которые 28 апреля провели акции устрашения по адресам проживания четырех руководителей Роскомнадзора.