Ядерные планы Парижа срывают перспективы по разоружению, заявил посол

- Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что план Франции нарастить ядерное оружие срывает перспективы переговоров по стратегической стабильности и разоружению.
ПАРИЖ, 30 апр – РИА Новости. План Франции нарастить ядерное оружие срывает какие-либо перспективы переговоров по стратегической стабильности и разоружению, заявил в интервью РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
В марте президент Франции Эммануэль Макрон объявил о том, что Париж ужесточает свою политику ядерного сдерживания, и распорядился увеличить количество ядерного оружия. По его словам, Франция также должна рассмотреть возможность расширения своей ядерной стратегии на всю Европу.