Ядерные планы Парижа срывают перспективы по разоружению, заявил посол - РИА Новости, 30.04.2026
14:03 30.04.2026 (обновлено: 14:05 30.04.2026)
Ядерные планы Парижа срывают перспективы по разоружению, заявил посол

Мешков: планы Франции по ЯО срывают перспективы переговоров по разоружению

© РИА Новости / Илья Питалев | Автомобиль посла Франции в России у здания МИД РФ
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что план Франции нарастить ядерное оружие срывает перспективы переговоров по стратегической стабильности и разоружению.
ПАРИЖ, 30 апр – РИА Новости. План Франции нарастить ядерное оружие срывает какие-либо перспективы переговоров по стратегической стабильности и разоружению, заявил в интервью РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"То, что сейчас делает Франция, это уже значительно больше, чем тема Украины, какой бы острой она для нас ни была. Ее действия ведут к срыву вообще какой-либо возможности в перспективе выхода на переговоры по стратегической стабильности и по вопросам ядерного разоружения", - сказал дипломат.
В марте президент Франции Эммануэль Макрон объявил о том, что Париж ужесточает свою политику ядерного сдерживания, и распорядился увеличить количество ядерного оружия. По его словам, Франция также должна рассмотреть возможность расширения своей ядерной стратегии на всю Европу.
Дания уже заключила с Францией соглашение о стратегическом ядерном сдерживании, которое призвано дополнить механизмы сдерживания НАТО. Польша тоже ведет переговоры с Парижем о присоединении к этой инициативе.
