В Запорожской области три человека пострадали при обстреле ВСУ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Три человека ранены при обстреле ВСУ села Бурчак Запорожской области, их доставили в больницу, сообщает пресс-служба минздрава региона.

"Осколочные ранения разной степени тяжести получили три местных жителя. Пострадавшие доставлены в больницы региона, где им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме", - говорится в сообщении.