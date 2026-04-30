Рейтинг@Mail.ru
"Ни одного". В ВСУ назвали тревожные цифры о действиях военных
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
08:46 30.04.2026 (обновлено: 12:00 30.04.2026)
"Ни одного". В ВСУ назвали тревожные цифры о действиях военных

Елизаров: часть экипажей ВСУ за год не сбили ни одного российского дрона

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Часть отрядов ВСУ, которые должны бороться с российскими дронами, за год уничтожили ноль беспилотников, заявил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров.
  • Проблема заключается не в нехватке людей, а в их обучении, отметил военный.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Часть отрядов ВСУ, которые должны бороться с российскими дронами, за год уничтожили ноль беспилотников, заявил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров.

"По его словам, в одной из областей из 28 экипажей 24 за год не сбили ни одного дрона", — цитирует военного издание "Страна.ua".
09:16
В этом контексте он заявил, что проблема даже не в нехватке людей, а в их обучении.

"Даже того ресурса, который уже мобилизован, нам достаточно. Его просто нужно эффективно использовать, структурировать и анализировать", — сказал Елизаров.

В марте он жаловался, что украинские системы ПВО не могут перехватывать все БПЛА из-за большого размера страны.
10:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала