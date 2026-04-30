"Ни одного". В ВСУ назвали тревожные цифры о действиях военных

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Часть отрядов ВСУ, которые должны бороться с российскими дронами, за год уничтожили ноль беспилотников, заявил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров. "По его словам, в одной из областей из 28 экипажей 24 за год не сбили ни одного дрона", — цитирует военного издание "Страна.ua".

В этом контексте он заявил, что проблема даже не в нехватке людей, а в их обучении.



"Даже того ресурса, который уже мобилизован, нам достаточно. Его просто нужно эффективно использовать, структурировать и анализировать", — сказал Елизаров.



В марте он жаловался, что украинские системы ПВО не могут перехватывать все БПЛА из-за большого размера страны.