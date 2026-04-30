ВСУ за сутки потеряли более 275 военных в зоне действия "Востока"

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, противник потерял за сутки свыше 275 боевиков, сообщило Минобороны РФ.