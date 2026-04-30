ВСУ за сутки потеряли более 275 военных в зоне действия "Востока"

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, противник потерял за сутки свыше 275 боевиков, сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Долинка, Копани, Розовка, Верхняя Терса, Барвиновка, Любицкое, Воздвижевка Запорожской области, Великомихайловка и Добропасово Днепропетровской области.
"Противник потерял более 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США", - добавили в Минобороны РФ.
22 июня 2022, 17:18