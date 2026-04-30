ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действия "Севера" за сутки
12:12 30.04.2026 (обновлено: 12:16 30.04.2026)
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действия "Севера" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действия "Севера" за сутки

  • ВСУ за сутки потеряли более 240 военных в зоне действий российской группировки войск "Север".
  • Противник также потерял две боевые бронированные машины, семь автомобилей и станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 240 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ.
"Противник потерял более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства", - говорится в сводке.
По данным ведомства, силы "Севера" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Кондратовка, Червоное, Новая Сечь и Храповщина Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Колодезное, Покаляное и Старица Харьковской области.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьСумская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
