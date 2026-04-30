Житель Одессы рассказал о массовом противостоянии с сотрудниками ТЦК
03:28 30.04.2026 (обновлено: 11:40 30.04.2026)
Житель Одессы рассказал о массовом противостоянии с сотрудниками ТЦК

РИА Новости: украинцы противостоят ТЦК с оружием, привезенным с фронта

© Фото : Одесский горсовет — Сотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Украины начали противостоять сотрудникам ТЦК при помощи оружия.
  • Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан приводят к скандалам и протестам.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Жители Украины начали противостоять сотрудникам ТЦК (территориальных центров комплектования — так на Украине называют военкоматы) при помощи оружия, привезенного из зоны ведения боевых действий, рассказал РИА Новости житель города Одесса.
"По всем областям идет народное сопротивление против ТЦК: их подрывают, взрывают и в них стреляют. Народ начал потихоньку подниматься. Люди возвращаются с фронта с оружием, вся страна напичкана оружием, и вот эти расстрелы ТЦК в Киеве и Чернигове — это и есть народная месть", — сказал собеседник агентства.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
