Житель Одессы рассказал о массовом противостоянии с сотрудниками ТЦК

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Жители Украины начали противостоять сотрудникам ТЦК (территориальных центров комплектования — так на Украине называют военкоматы) при помощи оружия, привезенного из зоны ведения боевых действий, рассказал РИА Новости житель города Одесса.
"По всем областям идет народное сопротивление против ТЦК: их подрывают, взрывают и в них стреляют. Народ начал потихоньку подниматься. Люди возвращаются с фронта с оружием, вся страна напичкана оружием, и вот эти расстрелы ТЦК в Киеве и Чернигове — это и есть народная месть", — сказал собеседник агентства.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.