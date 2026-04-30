Рейтинг@Mail.ru
Медведев поделился впечатлениями от нового учебника по обществознанию - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 30.04.2026 (обновлено: 12:11 30.04.2026)
Медведев поделился впечатлениями от нового учебника по обществознанию

Медведев: учебник по обществознанию в новой редакции стал менее скучным

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". 30 апреля 2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". 30 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения включило учебники по обществознанию под редакцией Медведева в федеральный перечень.
  • Медведев заявил, что новый учебник по обществознанию стал менее скучным.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Учебник по обществознанию в новой редакции стал менее скучным, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Ранее Минпросвещения России включило учебники под редакцией Медведева в федеральный перечень.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Медведев стал главным редактором новых школьных учебников
10 апреля, 17:02
"Меня недавно попросили с учетом моего опыта и того, что я много занимался правом и в прежней жизни, и в нынешней, выступить в качестве главного редактора учебника по обществознанию. Не знаю, насколько он удачным получился, вам судить. На мой взгляд, он менее скучный, чем был до этого ", - сказал Медведев, выступая на марафоне "Знание. Первые".
Медведев отметил, что в скором времени он планирует собрать отзывы о новом учебном материале среди школьников.
Недавно Минпросвещения России выпустило приказ, из которого следует, что новые школьные учебники по обществознанию для 9-11-х классов, главным редактором которых стал зампред Совета безопасности РФ Медведев, вошли в федеральный перечень учебников.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости сообщил, что с 1 сентября обществознание исключат из школьной программы 8-х классов, изучение этого предмета продолжится в 9-11-х классах.
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Кравцов рассказал об изменениях в программе изучения обществознания
22 февраля, 02:18
 
ОбществоРоссияДмитрий МедведевСергей КравцовОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала