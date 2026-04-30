Медведев поделился впечатлениями от нового учебника по обществознанию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минпросвещения включило учебники по обществознанию под редакцией Медведева в федеральный перечень.
- Медведев заявил, что новый учебник по обществознанию стал менее скучным.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Учебник по обществознанию в новой редакции стал менее скучным, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев стал главным редактором новых школьных учебников
10 апреля, 17:02
"Меня недавно попросили с учетом моего опыта и того, что я много занимался правом и в прежней жизни, и в нынешней, выступить в качестве главного редактора учебника по обществознанию. Не знаю, насколько он удачным получился, вам судить. На мой взгляд, он менее скучный, чем был до этого ", - сказал Медведев, выступая на марафоне "Знание. Первые".
Медведев отметил, что в скором времени он планирует собрать отзывы о новом учебном материале среди школьников.
Недавно Минпросвещения России выпустило приказ, из которого следует, что новые школьные учебники по обществознанию для 9-11-х классов, главным редактором которых стал зампред Совета безопасности РФ Медведев, вошли в федеральный перечень учебников.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости сообщил, что с 1 сентября обществознание исключат из школьной программы 8-х классов, изучение этого предмета продолжится в 9-11-х классах.
Кравцов рассказал об изменениях в программе изучения обществознания
22 февраля, 02:18